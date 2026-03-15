Первый трейлер «Человека-паука: Совершенно новый день» выйдет уже скоро

Пользователи обнаружили, что Корейский совет по рейтингу медиаконтента официально присвоил рейтинг первому трейлеру фильма «Человек-паук: Совершенно новый день». Это означает, что появление тизера в сети состоится уже совсем скоро.

В соцсетях предполагают, что премьера трейлера супергеройской картины состоится уже на следующей неделе. При этом студия Marvel пока не объявляла дату выхода ролика.

Фильм «Человек-паук: Совершенно новый день» выйдет в мировом прокате 31 июля 2026 года. Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец». Главную роль вновь исполнит Том Холланд. В событиях фильма примут участие Халк и Каратель.