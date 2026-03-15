Культовый «Светлячок» получит мультсериал-продолжение — концепт

На конференции Awesome Con выступил звезда сериала «Светлячок» Нэйтан Филлион. Он рассказал, что по культовому научно-фантастическому шоу разрабатывают мультсериал.

Фото: Deadline

Издание Deadline раскрыло подробности предстоящего анимационного шоу, а также представила эксклюзивный концепт-арт. Действие проекта развернётся между оригинальным сериалом и полнометражным фильмом «Миссия «Серенити» 2005 года. Главных героев, помимо Филлиона, озвучат звёзды «Светлячка»: Джина Торрес («Матрица: Перезагрузка»), Алан Тьюдик («Убойные каникулы»), Адам Болдуин («Цельнометаллическая оболочка») и другие.

Шоураннерами мультсериала выступят Марк Гуггенхайм («Стрела») и Тара Баттерз («Агент Картер»). При этом создателя «Светлячка» Джоса Уидона не привлекли к новому проекту.

«Светлячок» представляет собой фантастический проект, рассказывающий о приключениях команды контрабандистов, путешествующих по космосу на корабле «Серенити». Сериал выходил на телеканале Fox в 2002 году, но был закрыт из-за низких рейтингов. Со временем проект стал культовым и получил продолжение в виде полнометражного фильма.