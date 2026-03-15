Стример Nix назвал лучшие аниме — в топе One Piece, «Берсерк» и «Тетрадь смерти»

Стример Александр Nix Левин во время Twitch-трансляции назвал лучшие по его мнению аниме.

В список вошли преимущественно классические тайтлы — Левин поставил высшую оценку более чем 10 проектам. По словам стримера, при оценке он в первую очередь ориентируется на сюжет, а анимация и сражения идут на втором месте.

Могу точно сказать, что One Piece и Kingdom — 10 из 10. «Волейбол» ещё 10 из 10 — считаю, что это лучший из спортивного жанра сёнэн, который только существует. One Punch Man для меня 10 из 10. «Пинг-понг» для меня 10 из 10. «Берсерку» я 10 поставил. «Тетрадь смерти», 100%, это шедевр. И «Код Гиас».

Среди проектов с оценкой 10 из 10 также оказались «Атака Титанов», «Моя Геройская Академия», «Истребитель демонов», «Почувствуй ветер», «Первый шаг» и «Путь Аса», однако у части из них Nix отметил высокий уровень лишь в отдельных сезонах.