Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы мультфильма «Прыгуны» от Pixar достигли $ 160 млн — лидер проката

Комментарии

По итогам вторых выходных, сборы мультфильма «Прыгуны» достигли $ 86 млн в США. Анимационная лента остаётся лидером американского проката вторую неделю подряд, обогнав драму «Напоминание о нём».

По всему миру сборы мультфильма составлии $ 164,7 млн. «Прыгуны» уже продемонстрировали лучший старт среди оригинальных анимационных проектов студии Pixar, со времён «Тайны Коко». Однако, учитывая бюджет ленты в $ 150 млн, ей предстоит долго оставаться в прокате, чтобы окупиться.

Мультфильм «Прыгуны» вышел в мировом прокате 4 марта. Картина рассказывает об учёной, которая обожает животных. Она создала технологию, которая перемещает её сознание в робота-бобра. Став зверьком, она отправляется в дикую природу, чтобы изучить место обитания животных и наладить общий язык с ними.

Каким получился новый мультфильм Pixar:
Pixar наконец-то удивила. «Прыгуны» смешные, милые… и внезапно страшные
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android