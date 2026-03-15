Сборы мультфильма «Прыгуны» от Pixar достигли $ 160 млн — лидер проката

По итогам вторых выходных, сборы мультфильма «Прыгуны» достигли $ 86 млн в США. Анимационная лента остаётся лидером американского проката вторую неделю подряд, обогнав драму «Напоминание о нём».

По всему миру сборы мультфильма составлии $ 164,7 млн. «Прыгуны» уже продемонстрировали лучший старт среди оригинальных анимационных проектов студии Pixar, со времён «Тайны Коко». Однако, учитывая бюджет ленты в $ 150 млн, ей предстоит долго оставаться в прокате, чтобы окупиться.

Мультфильм «Прыгуны» вышел в мировом прокате 4 марта. Картина рассказывает об учёной, которая обожает животных. Она создала технологию, которая перемещает её сознание в робота-бобра. Став зверьком, она отправляется в дикую природу, чтобы изучить место обитания животных и наладить общий язык с ними.