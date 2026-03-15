«Хотела выйти за рамки». Кейт Хадсон — о номинации на «Оскар» за мюзикл «Мелодия их мечты»

В подкасте Awards Circuit гостем стала знаменитая актриса Кейт Хадсон. Она рассказала о своей номинации на премию «Оскар»-2026 за мюзикл «Мелодия их мечты».

Артистка заявила, что любит сниматься в романтических комедиях, но люди слишком привыкли видеть её в таком амплуа. В мюзикле с Хью Джекманом она доказала себе, что способна выйти за рамки привычного образа и сыграть в драме.

Обожаю сниматься в романтических комедиях, но после фильмов «Почти знаменит» и «Как отделаться от парня за 10 дней» люди как бы решили: «Это твоя ниша». И каждый раз, когда я хотела выйти за её рамки, людям было трудно увидеть меня в другом свете. Я очень много работала. Но также чувствую себя невероятно счастливой. У меня была потрясающая жизнь. Однако этот фильм другой. Он показывает то, на что я всегда была способна.

Фильм «Мелодия их мечты» основан на реальных событиях. Фильм рассказывает о Майке и Клер, которые хотят стать великими музыкантами. Они начинают выступать вместе, исполняя песни Нила Даймонда. Со временем герои становится популярными, но получают серьёзные проблемы в личной жизни. За роль в картине Кейт Хадсон получила номинацию на «Оскар»-2026 в категории «Лучшая женская роль».