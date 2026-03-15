Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Нужно давать пожизненный бан». Quinn — о договорных матчах в Dota 2

Комментарии

Бывший профессиональный игрок и аналитик Квин Quinn Каллахан высказался о проблеме договорных матчей в Dota 2.

По мнению Каллахана, текущие наказания за договорные матчи недостаточно суровы. Аналитик считает, что единственный способ предотвратить подобные случаи — пожизненные баны и серьёзные санкции.

Это полностью подрывает спорт, настоящий белый криминал. За это тебе просто погрозят пальцем, а если есть деньги, то ты вообще выйдешь сухим из воды. Наказаниями должны быть длительные тюремные сроки или огромные денежные штрафы. Во всех случаях надо давать пожизненный бан без исключения. Например, Solo нужно было забанить навсегда.

В 2013 году Алексей Solo Березин поставил на поражение собственной команды и выиграл $ 322 — с тех пор эта сумма стала нарицательной для обозначения договорных матчей. Березин получил бан от StarLadder на один год, после чего вернулся на сцену и впоследствии выиграл несколько крупных турниров, в том числе в составе Virtus.pro.

Материалы по теме
NS считает, что Dota 2 не имеет смысла смотреть вне The International
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android