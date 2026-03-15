«Нужно давать пожизненный бан». Quinn — о договорных матчах в Dota 2

Бывший профессиональный игрок и аналитик Квин Quinn Каллахан высказался о проблеме договорных матчей в Dota 2.

По мнению Каллахана, текущие наказания за договорные матчи недостаточно суровы. Аналитик считает, что единственный способ предотвратить подобные случаи — пожизненные баны и серьёзные санкции.

Это полностью подрывает спорт, настоящий белый криминал. За это тебе просто погрозят пальцем, а если есть деньги, то ты вообще выйдешь сухим из воды. Наказаниями должны быть длительные тюремные сроки или огромные денежные штрафы. Во всех случаях надо давать пожизненный бан без исключения. Например, Solo нужно было забанить навсегда.

В 2013 году Алексей Solo Березин поставил на поражение собственной команды и выиграл $ 322 — с тех пор эта сумма стала нарицательной для обозначения договорных матчей. Березин получил бан от StarLadder на один год, после чего вернулся на сцену и впоследствии выиграл несколько крупных турниров, в том числе в составе Virtus.pro.