Riot Games показала нового агента Valorant — Miks появится в игре 19 марта

Riot Games представила нового агента Valorant по имени Miks на шоу-матче перед гранд-финалом Masters Santiago 2026. Miks стал 30-м агентом в ростере игры.

Видео доступно на YouTube-канале VALORANT. Права принадлежат Riot Games.

Дизайн персонажа построен вокруг музыкальной тематики — звуковые волны повлияли на геймплей, а музыка определила названия способностей. По словам геймдизайнера Кевина Мейера, Miks создан для игроков, которые получают удовольствие от помощи команде — он усиливает союзников в ключевые моменты раунда. Набор способностей включает дымы, лечение и боевой стим.

Miks появится в Valorant 19 марта со стартом второго акта Сезона 26. Вместе с этим в соревновательном режиме сменится мап-пул — Abyss и Corrode покинут ротацию, на их место встанут обновлённые Fracture и Lotus.

