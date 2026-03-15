Экс-тренер Team Spirit в Dota 2 Silent стал гостем матча «Рубин» — «Локомотив» в РПЛ

Бывший тренер Team Spirit Айрат Silent Газиев стал гостем матча «Рубин» — «Локомотив» в рамках РПЛ сезона-2025/2026. Уроженец Казани нанёс символический удар по мячу перед началом встречи.

На поле Газиева сопровождал робопёс, который вынес мяч. Silent был одет в чёрное с фирменным шарфом «Рубина» на шее. При этом комментаторы матча представили его как игрока Spirit, а не тренера. Гостями встречи также стали блогеры Артемий Forzorezor Плетнёв и Сергей Kefir Никифоров.

Silent работал в Team Spirit с декабря 2020 года и провёл в клубе 1 851 день. Под его руководством команда дважды выиграла The International — в 2021 и 2023 годах, а также победила на Riyadh Masters и Esports World Cup. Газиев покинул Spirit в 2025 году.

