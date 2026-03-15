Какие способности получил Miks — новый агент Valorant

Riot Games раскрыла набор способностей нового агента Valorant по имени Miks. Агент появится в игре 19 марта с началом второго акта сезона-2026.

Miks стал 30-м агентом в ростере Valorant. Персонаж сочетает функции Специалиста и Стража — в его арсенале дымы, лечение, оглушение и боевой стимулятор.

Способности Miks

(Q) Созвучие — боевой стимулятор для себя и выбранного союзника. Эффект обновляется после каждого убийства.

(C) М-пульс — бросаемое устройство с двумя режимами — оглушение или лечение. После приземления распространяет звуковые волны. Режим переключается перед броском.

(E) Дым-машина — открывает карту для расстановки дымовых завес в указанных точках.

(X) Басовый удар (ультимейт) — звуковая волна, которая отбрасывает, лишает слуха и замедляет противников.