Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Natus Vincere стала чемпионом ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2

Комментарии

Состав NAVI по CS 2 победил турецкий ростер Aurora Gaming в гранд-финале ESL Pro League Season 23. Матч завершился со счётом 3:1 по картам. За победу команда получила $ 250 тыс. призовых.

CS 2. ESL Pro League — Season 23 . Гранд-финал
15 марта 2026, воскресенье. 19:15 МСК
Aurora Gaming
Окончен
1 : 3
Natus Vincere

Для обеих команд этот финал стал первым за последнее время. «Рождённые побеждать» начали с уверенной победы на первой карте, затем позволили Aurora сравнять счёт, но далее выиграли две карты подряд и завершили финальную серию в свою пользу — это первый титул NAVI в 2026 году.

Чуть ранее датская Astralis победила FUT Esports из Бразилии в матче за третье место. Серия завершилась со счётом 2:1 в пользу «красных».

CS 2. ESL Pro League — Season 23 . За 3-е место
15 марта 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Astralis
Окончен
2 : 1
FUT Esports
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android