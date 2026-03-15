Natus Vincere стала чемпионом ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2
Поделиться
Состав NAVI по CS 2 победил турецкий ростер Aurora Gaming в гранд-финале ESL Pro League Season 23. Матч завершился со счётом 3:1 по картам. За победу команда получила $ 250 тыс. призовых.
CS 2. ESL Pro League — Season 23 . Гранд-финал
15 марта 2026, воскресенье. 19:15 МСК
Aurora Gaming
Окончен
1 : 3
Natus Vincere
Для обеих команд этот финал стал первым за последнее время. «Рождённые побеждать» начали с уверенной победы на первой карте, затем позволили Aurora сравнять счёт, но далее выиграли две карты подряд и завершили финальную серию в свою пользу — это первый титул NAVI в 2026 году.
Чуть ранее датская Astralis победила FUT Esports из Бразилии в матче за третье место. Серия завершилась со счётом 2:1 в пользу «красных».
CS 2. ESL Pro League — Season 23 . За 3-е место
15 марта 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Astralis
Окончен
2 : 1
FUT Esports
Комментарии
- 16 марта 2026
-
00:11
- 15 марта 2026
-
23:43
-
22:08
-
22:02
-
20:20
-
19:51
-
18:56
-
18:28
-
18:15
-
17:57
-
17:44
-
17:29
-
17:14
-
17:05
-
16:28
-
15:54
-
15:28
-
15:17
-
15:00
-
14:23
-
14:09
-
14:00
-
13:53
-
13:25
-
13:06
-
12:56
-
12:24
-
11:54
-
00:38
-
00:34
- 14 марта 2026
-
23:33
-
23:13
-
21:03
-
20:40
-
18:54