Российская Team Yandex стала чемпионом PGL Wallachia Season 7 по Dota 2

Комментарии

Team Yandex обыграла Team Liquid со счётом 3:2 в гранд-финале PGL Wallachia Season 7 по Dota 2. Для команды Алимжана watson Исламбекова это первая победа на крупном LAN-турнире.

Dota 2. PGL Wallachia Season 7 . Гранд-финал
15 марта 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Team Yandex
Окончен
3 : 2
Team Liquid

Первые две карты уверенно забрала Team Yandex, однако Liquid оформила камбэк на третьей карте, переломив ход игры на 25-й минуте, и затем сравняла счёт в серии. На решающей пятой карте Team Yandex лидировала большую часть матча — Liquid свела преимущество по золоту к нулю на 35-й минуте, но удержать равенство не смогла.

Team Yandex выступала на турнире с заменой — вместо основного оффлейнера Евгения Noticed Игнатенко играл Дмитрий DM Дорохин, переведённый в запас PARIVISION в январе. Для DM это первая победа на крупном турнире с июня 2025 года, когда он выиграл DreamLeague Season 26 в составе PARIVISION.

За чемпионство Team Yandex получила $ 300 тыс. Liquid заработала $ 175 тыс. за второе место — для команды это третье призовое место подряд после побед и призов на BLAST Slam VI и DreamLeague Season 28. Третье место и $ 120 тыс. достались BetBoom Team.

PGL Wallachia Season 7 проходил с 7 по 15 марта в Бухаресте с призовым фондом $ 1 млн.

