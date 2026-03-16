Team Liquid установила рекорд по игровому времени за один день на PGL Wallachia Season 7

Team Liquid установила рекорд по суммарному игровому времени за один день на профессиональной сцене Dota 2. На PGL Wallachia Season 7 команда провела за компьютерами более семи с половиной часов чистого игрового времени — 462 минуты и 53 секунды.

Рекорд сложился из двух серий подряд. Сначала Liquid сыграла полуфинал нижней сетки против BetBoom Team — серия длилась 225 минут и 50 секунд. Сразу после этого команда вышла на гранд-финал против Team Yandex, который занял ещё 236 минут и 45 секунд.

Для сравнения: рекорд самой длинной серии в истории профессиональной Dota 2 принадлежит матчу Azure Ray и iG.G2 на квалификации к ESL One Birmingham 2024 — 5,5 часов чистого игрового времени. Liquid не побила этот рекорд в рамках одной серии, но по совокупности двух серий за день превзошла его.

Материалы по теме
Российская Team Yandex стала чемпионом PGL Wallachia Season 7 по Dota 2
