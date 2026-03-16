«Оскар»-2026: лучшая актриса второго плана — Эми Мэдиган из хоррора «Орудия»

«Оскар»-2026: лучшая актриса второго плана — Эми Мэдиган из хоррора «Орудия»
В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе проводится 98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026. Первой номинацией стала «Лучшая актриса второго плана», за звание которой сражались пять кандидаток.

Победительницей стала Эми Мэдиган за воплощение роли пожилой тётушки Глэдис в фильме ужасов «Орудия». 75-летняя актриса не смогла сдержать эмоции, после чего поблагодарила съёмочную команду ленты, своих близких и киноакадемиков.

Лучшая женская роль второго плана

  • Эль Фаннинг — «Сентиментальная ценность»
  • Инга Ибсдоттер Лилеас — «Сентиментальная ценность»
  • Вунми Мосаку — «Грешники»
  • Эми Мэдиган — «Орудия»
  • Тейана Тейлор — «Битва за битвой»

98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026 стартовала в 2:00 мск и продлится около четырёх часов. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.

