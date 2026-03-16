Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Оскар»-2026: лучший мультфильм — «Кей-поп-охотницы на демонов» от Netflix

Комментарии

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе проходит 98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025. Второй номинацией стал «Лучший мультфильм», за которую в этот раз сражались пятеро кандидатов.

Победителем оказался мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов», гигантский хит Netflix про корейских поп-певиц. Лента обошла популярнейший «Зверополис 2» от Pixar и другие картины этого года.

Лучший мультфильм на «Оскаре»-2026

  • «Кей-поп-охотницы на демонов» — победитель
  • «Зверополис 2»
  • «Арко»
  • «Элио»
  • «Маленькая Амели».

98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026 стартовала в 2:00 мск и продлится около четырёх часов. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android