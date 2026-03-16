«Оскар»-2026: лучший мультфильм — «Кей-поп-охотницы на демонов» от Netflix

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе проходит 98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025. Второй номинацией стал «Лучший мультфильм», за которую в этот раз сражались пятеро кандидатов.

Победителем оказался мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов», гигантский хит Netflix про корейских поп-певиц. Лента обошла популярнейший «Зверополис 2» от Pixar и другие картины этого года.

Лучший мультфильм на «Оскаре»-2026

«Кей-поп-охотницы на демонов» — победитель

«Зверополис 2»

«Арко»

«Элио»

«Маленькая Амели».

98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026 стартовала в 2:00 мск и продлится около четырёх часов.