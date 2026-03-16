«Оскар»-2026: лучший мультфильм — «Кей-поп-охотницы на демонов» от Netflix
В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе проходит 98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025. Второй номинацией стал «Лучший мультфильм», за которую в этот раз сражались пятеро кандидатов.
Победителем оказался мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов», гигантский хит Netflix про корейских поп-певиц. Лента обошла популярнейший «Зверополис 2» от Pixar и другие картины этого года.
Лучший мультфильм на «Оскаре»-2026
- «Кей-поп-охотницы на демонов» — победитель
- «Зверополис 2»
- «Арко»
- «Элио»
- «Маленькая Амели».
98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026 стартовала в 2:00 мск и продлится около четырёх часов. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.
