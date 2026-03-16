«Оскар»-2026: лучший подбор актёров — «Битва за битвой» с Ди Каприо

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе проходит 98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025. Очередной номинацией стал «Лучший подбор актёров», за которую в этот раз сражались пятеро кандидатов.

Победителем оказалась «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Это первое вручение подобной награды, ранее кастинг артистов никогда не восхваляли отдельно.

Кассандра Кулукундис получила «Оскар» за лучший кастинг Фото: Kevin Winter / GettyImages

Лучший подбор актёров на «Оскаре»-2026

«Гамнет»

«Марти Великолепный»

«Битва за битвой» — победитель

«Секретный агент»

«Грешники»

98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026 стартовала в 2:00 мск и продлится около четырёх часов. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.