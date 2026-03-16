«Оскар»-2026: лучшие костюмы — «Франкенштейн» от Netflix

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе проходит 98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025. Очередной номинацией стал «Лучший подбор костюмов», за которую в этот раз сражались пятеро кандидатов.

Победителем оказался готический фильм «Франкенштейн», лента Гильермо дель Торо, которую он снял для Netflix. Картина обошла третьего «Аватара», «Марти Великолепного», «Грешников» и «Гамнета».

Лучшие костюмы на «Оскаре»-2026

«Аватар: Пламя и пепел»

«Франкенштейн» — победитель

«Гамнет»

«Марти Великолепный»

«Грешники».

98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026 стартовала в 2:00 мск и продлится около четырёх часов. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.