«Оскар»-2026: лучшие костюмы — «Франкенштейн» от Netflix
В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе проходит 98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2025. Очередной номинацией стал «Лучший подбор костюмов», за которую в этот раз сражались пятеро кандидатов.
Победителем оказался готический фильм «Франкенштейн», лента Гильермо дель Торо, которую он снял для Netflix. Картина обошла третьего «Аватара», «Марти Великолепного», «Грешников» и «Гамнета».
Лучшие костюмы на «Оскаре»-2026
- «Аватар: Пламя и пепел»
- «Франкенштейн» — победитель
- «Гамнет»
- «Марти Великолепный»
- «Грешники».
98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026 стартовала в 2:00 мск и продлится около четырёх часов.
