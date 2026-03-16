«Оскар»-2026: лучший актёр второго плана — Шон Пенн из «Битвы за битвой»

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе проводится 98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026. Очередной номинацией стал «Лучший актёр второго плана», за звание которого сражались пять кандидатов.

Победителем оказался Шон Пенн за роль полковника Локджо в «Битве за битвой». Актёр не смог посетить церемонию, поэтому статуэтку ему вручат позже при личной встрече.

Лучшая мужская роль второго плана

Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой»

Джейкоб Элорди — «Франкенштейн»

Делрой Линдо — «Грешники»

Шон Пенн — «Битва за битвой»: победитель

Стеллан Скарсгард — «Сентиментальная ценность».

98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026 стартовала в 2:00 мск и продлится около четырёх часов.