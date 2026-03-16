«Оскар»-2026: одну награду выдали сразу двум фильмам — третий раз в истории

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе проводится 98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026. Очередной номинацией стал «Лучший короткометражный мультфильм», за звание которого сражались пять кандидатов.

Победителем в этот раз оказались сразу две картины: Singers и Two People Exchanging Saliva. Это уже третий случай в истории «Оскара», когда одну награду получают сразу два победителя.

«Лучший короткометражный мультфильм» на «Оскаре»-2026

Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The Singers — победитель

Two People Exchanging Saliva — победитель.

98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026 стартовала в 2:00 мск и продлится около четырёх часов. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.