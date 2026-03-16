«Оскар»-2026: Пол Томас Андерсон получил первую награду за 14 номинаций

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе проводится 98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026. Очередной номинацией стал «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший оригинальный сценарий», за звание которого сражались по пять кандидатов.

Победителем в первой номинации оказалась «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, это его первая награда за 14 потенциальных наград за всю историю его творчества. Во второй победу одержали «Грешники» от Райана Куглера.

Лучший адаптированный сценарий на «Оскаре»-2026

«Битва за битвой» — победитель

«Гамнет»

«Сны поездов»

«Франкенштейн»

«Бугония».

Райан Куглер со статуэткой Фото: Kevin Winter / GettyImages

Лучший оригинальный сценарий на «Оскаре»-2026

«Грешники» — победитель

«Марти Великолепный»

«Сентиментальная ценность»

«Простая случайность»

«Голубая луна».

98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026 стартовала в 2:00 мск и продлится около четырёх часов. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.