«Оскар»-2026: лучшие спецэффекты — «Аватар 3: Пламя и пепел»

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе проводится 98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026. Очередной номинацией стали «Лучшие визуальные эффекты», за это звание сражались пять кандидатов.

Победителем оказался «Аватар: Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона. Ранее вторая часть, «Путь воды», также стала победителем «Оскара»-2024.

Лучшие визуальные эффекты на «Оскаре»-2026

«Аватар: Пламя и пепел» — победитель

«Формула-1»

«Мир Юрского периода: Возрождение»

«Школьный автобус»

«Грешники».

98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026 стартовала в 2:00 мск и продлится около четырёх часов. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.