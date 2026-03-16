«Оскар»-2026: лучшие спецэффекты — «Аватар 3: Пламя и пепел»
В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе проводится 98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026. Очередной номинацией стали «Лучшие визуальные эффекты», за это звание сражались пять кандидатов.
Победителем оказался «Аватар: Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона. Ранее вторая часть, «Путь воды», также стала победителем «Оскара»-2024.
Лучшие визуальные эффекты на «Оскаре»-2026
- «Аватар: Пламя и пепел» — победитель
- «Формула-1»
- «Мир Юрского периода: Возрождение»
- «Школьный автобус»
- «Грешники».
98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026 стартовала в 2:00 мск и продлится около четырёх часов. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.
