«Оскар»-2026: лучший саундтрек — «Грешники»
В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе проводится 98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026. Очередной номинацией стал «Лучший саундтрек», за это звание сражались пять кандидатов.
Победителем оказались «Грешники» — композитором выступил Людвиг Горанссон. Это уже его третья победа после «Чёрной пантеры» и «Оппенгеймера».
Лучший саундтрек на «Оскаре»-2026
- «Грешники» — победитель
- «Битва за битвой»
- «Гамнет»
- «Франкенштейн»
- «Бугония».
98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026 стартовала в 2:00 мск и продлится около четырёх часов.
