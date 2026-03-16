«Оскар»-2026: лучший саундтрек — «Грешники»

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе проводится 98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026. Очередной номинацией стал «Лучший саундтрек», за это звание сражались пять кандидатов.

Победителем оказались «Грешники» — композитором выступил Людвиг Горанссон. Это уже его третья победа после «Чёрной пантеры» и «Оппенгеймера».

Лучший саундтрек на «Оскаре»-2026

«Грешники» — победитель

«Битва за битвой»

«Гамнет»

«Франкенштейн»

«Бугония».

98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026 стартовала в 2:00 мск и продлится около четырёх часов. Мы следим за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем отдельном LIVE-материале.