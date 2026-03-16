«Оскар»-2026: лучший иностранный фильм — «Сентиментальная ценность»

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе проводится 98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026. Очередной номинацией стал «Лучший фильм на иностранном языке», за это звание сражались пять кандидатов.

Победителем оказалась норвежская картина «Сентиментальная ценность» режиссёра Йоакима Триера. Это первая победа ленты на церемонии.

Лучший фильм на иностранном языке на «Оскаре»-2026

  • «Секретный агент» (Бразилия)
  • «Простая случайность» (Франция)
  • «Сентиментальная ценность» (Норвегия) — победитель
  • «Сират» (Испания)
  • «Голос Хинд Раджаб» (Тунис).

98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026 стартовала в 2:00 мск и продлилась около четырёх часов. Мы следили за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем LIVE-материале.

