«Оскар»-2026: лучшим оператором впервые стала женщина — Дюральд Аркапоу
В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе проводится 98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026. Очередной номинацией стала «Лучшая операторская работа», за это звание сражались пять кандидатов.
Победу в номинации одержала Дюральд Аркапоу, которая работала над «Грешниками». Это первая победа женщины-оператора за всю 98-летнюю историю «Оскара».
Лучшая операторская работа на «Оскаре»-2026
- «Грешники» — победитель
- «Битва за битвой»
- «Сны поездов»
- «Франкенштейн»
- «Марти великолепный».
98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026 стартовала в 2:00 мск и продлилась около четырёх часов.
