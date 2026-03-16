«Оскар»-2026: лучшим оператором впервые стала женщина — Дюральд Аркапоу

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе проводится 98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026. Очередной номинацией стала «Лучшая операторская работа», за это звание сражались пять кандидатов.

Победу в номинации одержала Дюральд Аркапоу, которая работала над «Грешниками». Это первая победа женщины-оператора за всю 98-летнюю историю «Оскара».

Лучшая операторская работа на «Оскаре»-2026

«Грешники» — победитель

«Битва за битвой»

«Сны поездов»

«Франкенштейн»

«Марти великолепный».

98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026 стартовала в 2:00 мск и продлилась около четырёх часов. Мы следили за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем LIVE-материале.