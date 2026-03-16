Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Оскар»-2026: лучшая песня — «Кей-поп-охотницы на демонов»

Комментарии

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе проводится 98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026. Очередной номинацией стала «Лучшая песня», за это звание сражались пять кандидатов.

Победителем оказался мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» с оригинальной песней Golden. Ранее лента также получила награду за лучший анимационный проект.

Лучшая оригинальная песня на «Оскаре»-2026

  • Dear Me — Diane Warren: Relentless
  • Golden — «Кей-поп-охотницы на демонов» (победитель)
  • I Lied to You — «Грешники»
  • Sweet Dreams of Joy — Viva Verdi
  • Train Dreams — «Сны поездов».

98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026 стартовала в 2:00 мск и продлилась около четырёх часов. Мы следили за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем LIVE-материале.

Материалы по теме
Победители «Оскара»-2026
Live
Победители «Оскара»-2026
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android