«Оскар»-2026: лучшая песня — «Кей-поп-охотницы на демонов»
В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе проводится 98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026. Очередной номинацией стала «Лучшая песня», за это звание сражались пять кандидатов.
Победителем оказался мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» с оригинальной песней Golden. Ранее лента также получила награду за лучший анимационный проект.
Лучшая оригинальная песня на «Оскаре»-2026
- Dear Me — Diane Warren: Relentless
- Golden — «Кей-поп-охотницы на демонов» (победитель)
- I Lied to You — «Грешники»
- Sweet Dreams of Joy — Viva Verdi
- Train Dreams — «Сны поездов».
98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026 стартовала в 2:00 мск и продлилась около четырёх часов. Мы следили за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем LIVE-материале.
