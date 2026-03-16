«Оскар»-2026: лучшая песня — «Кей-поп-охотницы на демонов»

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе проводится 98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026. Очередной номинацией стала «Лучшая песня», за это звание сражались пять кандидатов.

Победителем оказался мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» с оригинальной песней Golden. Ранее лента также получила награду за лучший анимационный проект.

Лучшая оригинальная песня на «Оскаре»-2026

Dear Me — Diane Warren: Relentless

Golden — «Кей-поп-охотницы на демонов» (победитель)

I Lied to You — «Грешники»

Sweet Dreams of Joy — Viva Verdi

Train Dreams — «Сны поездов».

98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026 стартовала в 2:00 мск и продлилась около четырёх часов.