«Оскар»-2026: лучший режиссёр — Пол Томас Андерсон с «Битвой за битвой»

«Оскар»-2026: лучший режиссёр — Пол Томас Андерсон с «Битвой за битвой»
Комментарии

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе проводится 98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026. Одной из финальных номинаций стал «Лучший режиссёр», за это звание сражались пять кандидатов.

Победителем стал Пол Томас Андерсон за работу над «Битвой за битвой». Это уже вторая награда для культового постановщика после победы за сценарий.

Лучший режиссёр на «Оскаре»-2026

  • Хлоя Чжао — «Гамнет»
  • Джош Сэфди — «Марти Великолепный»
  • Пол Томас Андерсон — «Битва за битвой» (Победитель)
  • Йоаким Триер — «Сентиментальная ценность»
  • Райан Куглер — «Грешники»

98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026 стартовала в 2:00 мск и продлилась около четырёх часов. Мы следили за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем LIVE-материале.

Победители «Оскара»-2026
Победители «Оскара»-2026
