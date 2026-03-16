«Оскар»-2026: лучший актёр — Майкл Б. Джордан за хоррор «Грешники»

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе проводится 98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026. Одной из финальных номинаций стал «Лучший актёр», за звание которого сражались пять кандидатов.

Победителем внезапно оказался Майкл Б. Джордан за роль в хорроре «Грешники». Ранее победу прогнозировали Тимоти Шаламе, однако звезда «Чёрной пантеры» и других фильмов Райана Куглера всё же получил заветную статуэтку.

Лучшая мужская роль на «Оскаре»-2026

Майкл Б. Джордан — «Грешники» (победитель)

Тимоти Шаламе — «Марти Великолепный»

Леонардо Ди Каприо — «Битва за битвой»

Итан Хоук — «Голубая луна»

Вагнер Моура — «Секретный агент».

98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026 стартовала в 2:00 мск и продлилась около четырёх часов. Мы следили за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем LIVE-материале.