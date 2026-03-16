Джесси Бакли стала лучшей актрисой на «Оскаре»-2026 за роль в «Гамнете»

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе проводится 98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026. Одной из финальных номинаций стала «Лучшая актриса», за звание которой сражались пять кандидаток.

Победителем оказалась Джесси Бакли за роль в драме «Гамнет» про Уильяма Шекспира. Актриса поблагодарила съёмочную команду ленты, своих близких и режиссёра ленты Хлою Чжао.

Лучшая женская роль на «Оскаре»-2026

Джесси Бакли — «Гамнет» (победитель)

Роуз Бирн — «Я бы тебя пнула, если бы могла»

Кейт Хадсон — «Мелодия их мечты»

Ренате Реинсве — «Сентиментальная ценность»

Эмма Стоун — «Бугония».

98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026 стартовала в 2:00 мск и продлилась около четырёх часов.