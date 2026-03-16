«Битва за битвой» стала лучшим фильмом на «Оскаре»-2026

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе проводится 98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026. Финальной номинацией стал «Лучший фильм», за звание которого сражались 10 кандидатов.

Лучший картиной 2025 года признали «Битву за битвой» Пола Томаса Андерсона. Лента не только получила самые высокие оценки критиков, но и привлекла к себе больше всего внимания среди членов Киноакадемии, получив шесть наград.

Лучший фильм на «Оскаре»-2026

  • «Бугония»
  • «Формула-1»
  • «Франкенштейн»
  • «Гамнет»
  • «Марти Великолепный»
  • «Битва за битвой» (победитель)
  • «Секретный агент»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Грешники»
  • «Сны поездов».

98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026 стартовала в 2:00 мск и продлилась около четырёх часов. Мы следили за одним из главных событий в киноиндустрии в нашем LIVE-материале.

Материалы по теме
Победители «Оскара»-2026
Live
