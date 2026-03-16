Какие фильмы получили больше всего наград на «Оскаре»-2026

В ночь на 16 марта прошла 98-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». В этот раз её вновь провёл известный комик и шоумен Конан О'Брайан.

Триумфатором церемонии стала «Битва за битвой» — лента Пола Томаса Андерсона получила сразу шесть статуэток, включая лучшего режиссёра, сценарий и лучший фильм. На второй строчке оказались «Грешники» с наградами за лучшую мужскую роль, саундтрек и адаптированный сценарий, замкнул тройку «Франкенштейн» с лучшими костюмами, гримом и работой художника-постановщика.

Триумфаторы «Оскара-2026»

«Битва за битвой» — шесть статуэток

Лучший фильм

Лучший режиссёр

Лучший актёр второго плана (Шон Пенн)

Лучший адаптированный сценарий

Лучший монтаж

Лучший подбор актёров.

«Грешники» — четыре статуэтки

Лучшая мужская роль (Майкл Б. Джордан)

Лучший саундтрек

Лучшая операторская работа

Лучший оригинальный сценарий.

«Франкенштейн» — три статуэтки

Лучшая работа художника-постановщика

Лучший грим и причёски

Лучший дизайн костюмов.

«Кей-поп-охотницы на демонов» — две статуэтки

Лучший мультфильм

Лучшая оригинальная песня (Golden).

Подробнее обо всех номинациях и событиях церемонии можно почитать в нашем отдельном материале.