Первый постер «Очень страшного кино 6», пародирующий «Орудия»

Создатели фильма «Очень страшное кино 6» выпустили первый постер картины, пародирующий «Орудия». На нём изображён маньяк из «Крика», но в гриме тётушки Глэдис из картины Зака Креггера.

«Очень страшное кино 6» выйдет 12 июня. Сюжет ленты сфокусируется на адаптации знаменитых произведений в комедийной манере. В будущей ленте вновь будут пародировать актуальные фильмы ужасов, среди которых «Грешники», «Собиратель душ», «Улыбка» и другие хорроры.

Режиссёром картины выступил Майкл Тиддес — автор другой комедии «Дом с паранормальными явлениями». Главные роли вновь исполнят Анна Фэрис («Трудности перевода»), Реджина Холл («Битва за битвой») и Марлон Уайанс («Без чувств»).