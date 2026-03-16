«Сентиментальная ценность» первая норвежская лента, выигравшая «Лучший иностранный фильм»

Картина «Сентиментальная ценность» выиграла «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». За все годы существования Академии норвежская лента впервые получает статуэтку за победу.

«Сентиментальная ценность» рассказывает о семье из Осло, в которую неожиданно возвращается отец. Будучи известным режиссёром, он просит дочь сыграть в его фильме, чтобы спасти собственную карьеру. Немаловажную роль в истории играет актриса Рейчел Кемп.

Главные роли в проекте сыграли Ренате Реинсве («Худший человек на свете»), Стеллан Скарсгард («Дюна») и Эль Фаннинг («Хищник: Планета смерти»). Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале — 2025, где лента получила Гран-при жюри.

