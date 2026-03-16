Завершились съёмки третьего сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

Исполнительный продюсер сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» Альберт Ким сообщил, что съёмочный процесс третьего сезона шоу подошёл к концу. Производство заняло чуть больше полугода.

Сюжет второго сезона шоу основан на книге «Море чудовищ». Писатель Рик Риордан вновь выступает в качестве консультанта и сценариста. Другие детали сюжета создатели новых серий пока не раскрывают. В актёрский состав сериала вошли Уокер Скобелл, Леа Джеффрис, Арьян Симхадри, Вирджиния Кулл, Чарли Бушнелл.

Второй сезон сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» стартует 10 декабря, а даты выхода третьего пока нет. Известно, что он будет основан на произведении «Проклятие Титана».

