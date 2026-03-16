Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
В продолжении «Рождённого заново» превзойдут одну из лучших сцен сериала «Сорвиголова»

Актёр Винсент Д'Онофрио, играющий Кингпина в сериале про Сорвиголову, рассказал, что во втором сезоне «Рождённого заново» будет сцена, которая превзойдёт один из лучших моментов оригинального шоу Netflix. Речь про фрагмент из второго сезона, в котором герой сильно избивает злодея.

«Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К своим ролям вернулись Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

Первый сезон шоу вышел весной 2025 года и получил положительные отзывы от критиков и зрителей. В продолжении также появятся Джессика Джонс в исполнении Кристен Риттер, а также звезда «Крика» Мэттью Лиллард.

Продолжение супергеройского экшена стартует 24 марта в онлайн-кинотеатре Disney+.

