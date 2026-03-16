Скандал на «Оскаре»-2026: в мемориальный сегмент не включили Дэвида Кили, инженера IMAX

16 марта прошла 98-я церемония вручения наград премии «Оскар»-2026. Одним из важных этапов церемонии стал отдельный сегмент, посвящённый кинодеятелям, которые ушли из жизни в 2025 году.

Так, ведущий игровых премий Summer Game Fest и The Game Awards Джефф Кили остался разочарован эпизодом из-за того, что в него не включили его отца, Дэвида Кили. Кинодеятель был одним из ведущих специалистов компании IMAX и внёс весомый вклад в развитие кинотеатров, однако о нём на «Оскаре» даже не упомянули.

Я невероятно разочарован и огорчён тем, что на «Оскаре» не включили моего отца, Дэвида Кили, и его неоценимый вклад в развитие IMAX и кинематографа в сегменте «В память о них». Я никогда этого не забуду.

Дэвид Кили был одним из главных специалистов в компании IMAX и участвовал в постпроизводстве более чем 500 фильмов, чтобы они выглядели как можно лучше на большом экране. Кинодеятель работал в том числе с оскароносными голливудскими режиссёрами, включая Дени Вильнёва («Дюна») и Джеймса Кэмерона («Аватар»). Они высоко отзывались о работе Кили, а будущий фильм Кристофера Нолана «Одиссея» и вовсе полностью снят на IMAX-камеры.