Фильм «Скуф» с блогером Зубаревым не выйдет в России 16 апреля

16 апреля в России должен был состояться релиз фильма «Скуф» — комедии с Александром Зубаревым в главной роли. За месяц до старта проката стало известно о том, что премьеру ленты отменили, о чём сообщили в кинокомпании «Атмосфера кино».

Ранее в Министерстве культуры РФ сообщали, что не получали документы на выдачу прокатного удостоверения. Вполне возможно, в ведомстве решили отказать «Скуфу» в прокате. Мы запросили официальный комментарий у прокатчика ленты.

«Скуф» рассказывает историю обычного российского мужчины Аркадия, живущего в тени собственных разочарований, прячась за пивом, телевизором и любимой игрой в «Танчики». Он узнаёт, что его родная дочь не пригласила его на собственную свадьбу. Осознав, что это связано как с их сложными отношениями в прошлом, так и с его нынешним образом жизни, он решается на кардинальные перемены.