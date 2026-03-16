В России начали блокировать «Телеграм» — эксперты

Российские провайдеры и операторы связи уже начали блокировать мессенджер «Телеграм», хотя официального заявления об этом не было — в этом уверены эксперты, опрошенные радио «Коммерсантъ FM».

Специалисты отмечают, что разные поставщики услуг связи действуют по-разному: поэтому проблемы у пользователей могут отличаться. Об этом говорит Алексей Амелькин, президент Ассоциации операторов связи МАКАТЕЛ:

Мы тоже фиксируем проблемы. Торможение есть давно, но вчера появились жалобы на то, что перестала работать Desktop-версия Telegram. Пока мало статистики по операторам и она неточная, так как люди пользуются VPN, поэтому трудно сказать, работает мессенджер или нет. Тесты показывают, что, скорее всего, всё зависит от сети связи — сотовой, стационарной — а также от региона и даже места. Госорганы применяют разные условия в разных регионах, возможно, это для теста. Поэтому нет единообразия.

За выходные только на сайте «Сбой.рф» на проблемы с «Телеграм» пожаловались более 12 тыс. пользователей.