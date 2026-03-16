Сборы фильма «Сказка о царе Салтане» превысили 2 млрд рублей

16 марта сборы фильма «Сказка о царе Салтане» достигли 2 млрд рублей. Такого результата картина добилась на пятую неделю проката — премьера состоялась 12 февраля. Лента остаётся лидером российских чартов, обгоняя фильмы «Царевна-лягушка 2», «Новую тёщу» и другие более свежие релизы.

Таким образом, лента Сарика Андреасяна стала четвёртой картиной, преодолевшей рубеж в 2 млрд сборов. Ранее эту отметку прошли новогодние семейные ленты: «Чебурашка 2» (6 млрд рублей), «Простоквашино» (2,43 млрд рублей) и «Буратино» (2,39 млрд рублей).

«Сказка о царе Салтане» — адаптация знаменитой сказки Александра Сергеевича Пушкина. Лента рассказывает историю женитьбы царя Салтана и рождения его сына, князя Гвидона. Однажды из-за козней тёток он попадает на необитаемый остров и встречает там волшебницу — царевну Лебедь. С её помощью молодой человек становится могущественным владыкой и воссоединяется с отцом.

Главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный («Жизнь по вызову»), Лиза Моряк («Онегин»), Алексей Онежен («Артек. Большое путешествие»), Алиса Кот («Папины дочки. Новые») и другие актёры. Режиссёром выступил Сарик Андреасян («Простоквашино»).