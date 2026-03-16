Samsung готовится прекратить продажи смартфона Galaxy Z TriFold с тремя экранами

Создатели смартфона Samsung Galaxy Z TriFold планируют остановить продажи устройства — об этом пишет корейское издание Donga.

Как сообщает источник, смартфон с тремя экранами оказался не очень успешен: компания Samsung не ведёт разработку улучшенной модели и завершит производство текущей версии устройства. Ближайшая партия, отправленная в магазины Южной Кореи, станет последней, потом это же произойдёт в других странах.

Samsung Galaxy Z TriFold вышел в конце 2025 года. Экспериментальная модель раскладывалась сразу на три части, превращаясь из небольшого смартфона и широкоэкранный планшет. При этом стоимость устройства составила рекордные для компании $ 2,9 тыс. (около 233 тыс. рублей).

