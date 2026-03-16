Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Стильный постер фильма «Проект «Конец света» в духе «Ла-Ла Ленда» с Райаном Гослингом

Стильный постер фильма «Проект «Конец света» в духе «Ла-Ла Ленда» с Райаном Гослингом
Компания Amazon представила новый постер фильма «Проект «Конец света» — экранизации романа Энди Вейера с Райаном Гослингом в главной роли. На нём можно увидеть главного героя вместе с пришельцем Рокки, которые исполняют знаменитый танец из фильма «Ла-Ла Ленд». Картина вышла в 2016 году, и в ней также сыграл канадский актёр.

Фото: Amazon

«Проект «Конец света» расскажет историю учителя Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что отправился в путешествие для спасения Земли. Однажды персонаж встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.

Режиссёрами выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер, создатели дилогии «Человек-паук: Через вселенные». Премьера ленты состоится уже 19 марта, а до России фантастика доберётся 26-го числа.

