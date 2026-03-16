Apple представила наушники AirPods Max 2 с новой системой шумоподавления

Компания Apple неожиданно анонсировала новую версию беспроводных наушников AirPods Max. Главной особенностью новинки стала система активного шумоподавления — она позволит заглушать внешние звуки в 1,5 раза эффективнее.

AirPods Max 2 способны автоматически регулировать уровень шумоподавления в зависимости от окружения. При проводном соединении доступен режим ультранизкой задержки, а система Digital Crown позволит дистанционно управлять камерой на iPhone.

Цена гарнитуры в США составит $ 549 (44 тыс. рублей), предзаказы откроют 25 марта. Доступно пять цветовых вариантов — «тёмная ночь», жемчужно-белый, оранжевый, фиолетовый и голубой.