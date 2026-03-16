Актриса, исполнившая роль Грейс в Resident Evil 9: Requiem, хочет дальше работать в играх

Британская актриса Анджела Сант'Альбано, исполнившая роль Грейс в Resident Evil 9: Requiem, осталась довольна результатом и хочет в будущем повторить свой опыт в сфере видеоигр.

Мне было очень весело заниматься захватом движений. Я бы с удовольствием повторила этот опыт и поэкспериментировала бы с разными жанрами. Если есть хорошая история, значит, это хорошая история.

Ранее Сант'Альбано снималась в фильме «Тайная любовь Казановы» и появлялась в сериалах «Человек, который упал на Землю». «Невероятные», «Индустрия». Всего на её счету в большом кино более 15 проектов, Resident Evil стал дебютом в видеоиграх.

Комментарии
