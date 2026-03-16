Сериал по Hitman официально отменён

Режиссёр Дерек Колстад в интервью официально подтвердил, что сериал по мотивам серии игры Hitman не выйдет. Шоу про бесшумного убийцу готовили с 2017 года — однако теперь проект официально закрыт.

Это как кинжал в сердце. Кто знает, что будет дальше, но сейчас этот проект обречён. Чёрт возьми, я люблю эту игру и этого персонажа. Я могу написать сценарий, однако проблема в том, что никто не будет покупать его. К сожалению, с Хитманом ничего нельзя сделать.

Колстад, наиболее известный как создатель франшизы «Джон Уик», должен был написать сценарий пилотного эпизода «Хитмана» для Hulu, но этого так и не произошло.

