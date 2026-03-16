Оригинальная «Готика» выйдет на смартфонах до конца 2026 года

Разработчики культовой ролевой игры «Готика» представили Gothic Classic — версию оригинальной игры для мобильных устройств. Релиз в честь 25-летия франшизы станет доступен на iOS и Android до конца 2026 года.

Сейчас к релизу также близится полноценный ремейк «Готики»: новая версия станет доступна 5 июня на PS5, Xbox Series и ПК. Игра будет полностью поддерживать русский язык, включая озвучку.

Новая «Готика» станет полноценным ремейком — разработчики переписали и переозвучили многие диалоги из оригинальной игры. В проекте персонажи будут соблюдать настоящий ежедневный график — вставать с утра, заниматься выполнением различных заданий посреди дня и засыпать вечером.