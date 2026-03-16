S1mple раскрыл огромную зарплату в BC.Game в Counter-Strike 2

Снайпер BC.Game Александр s1mple Костылев высказался о своей зарплате в команде. По словам игрока, он запросил выплаты выше, чем у большинства участников тир-1 сцены.

Костылев считает, что $ 120 тыс. в месяц — уже стандарт для топ-игроков, и попросил сумму больше, чтобы оставаться самым высокооплачиваемым игроком в CS 2.

$ 120 тыс. маловато, уже у половины CS-игроков на тир-1 сцене такая зарплата, я попросил чуть побольше.

По данным издания Players, зарплата s1mple в BC.Game составляет $ 130 тыс. в месяц — это делает его самым высокооплачиваемым игроком в CS 2. Второе место занимает Матье ZywOo Эрбо из Vitality с зарплатой $ 100 тыс. в месяц. Выкуп s1mple из NAVI, по слухам, составил $ 500 тыс.