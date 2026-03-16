LEGO Batman: Legacy of the Dark перенесли на 22 мая — игра выйдет на неделю раньше

Разработчики LEGO Batman: Legacy of the Dark сообщили, что релиз игры состоится на неделю раньше запланированного — 22 мая 2026 года. Ранее проект планировалось выпустить 29 мая.

Игра по «Бэтмену» от создателей LEGO Star Wars уже доступна для предзаказа. Новинка появится на всех актуальных платформах: ПК, PlayStation 5, Xbox Series и портативной Nintendo Switch 2.

Игра будет вдохновлена 86-летней историей героя в фильмах, сериалах, комиксах и других произведениях и позволит игрокам пережить самые главные события в жизни Брюса Уэйна в рамках масштабного сюжета. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight расскажет о полноценном пути становления героя от человека до легенды Готэма.