Yatoro отклонил предложения Tundra, Liquid и BetBoom ради возвращения в Spirit

Керри Team Spirit Илья Yatoro Мулярчук раскрыл подробности отпуска, который взял после The International 2024. По словам двукратного чемпиона мира, за время инактива ему поступали предложения от нескольких топ-команд, но он выбрал возвращение в Spirit.

Среди заинтересованных организаций Yatoro назвал Tundra Esports, Team Liquid и BetBoom Team. Наибольший интерес вызвала Tundra, однако решающим фактором стало наличие свободного слота в Spirit.

Когда я был в инактиве, мне писала Tundra Esports. Они спрашивали, хочу ли вернуться, предлагали подождать, пока закончится мой отпуск. Предложили хорошие условия и хорошую команду. Ещё, кажется, писали Liquid и BetBoom Team. Предложений было не так много, я просто их отклонял. Но Tundra меня тогда заинтересовала. Помню, я пришёл к Korb3n и спросил, есть ли слот в Team Spirit. Он сказал, что слот есть. Я ответил: «Окей». И всё.

Yatoro выступает за Spirit с 2021 года. За это время команда дважды выиграла The International — в 2021 и 2023 годах.