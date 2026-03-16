Шон Пенн, Брэд Питт и другие — 7 звёзд, которые пропустили церемонию награждения «Оскар»

Одним из главных неприятных сюрпризов 98-й церемонии вручения наград премии «Оскар»-2026 стало отсутствие победителя Шона Пенна, который должен был получить награду за лучшую роль второго плана в фильме «Битва за битвой». Однако он не стал единственным — мероприятие пропустили ещё несколько звёзд.

Так, на церемонии отсутствовал Брэд Питт, хотя его фильм «Формула-1» был номинирован на главную награду. Принявший участие в съёмках Льюис Хэмилтон также не смог присутствовать на мероприятии из-за старта сезона.

Хейли Стайнфелд из «Грешников» не объяснила причину своего отсутствия: фанаты связывают это с возможной беременностью. Палестинскому актёру «Голоса Хинд Раджаб» Мотазу Малхизу запретили въезд в США, а Том Холланд и Коннор Сторри пропустили «Оскар» из-за сложного графика.

