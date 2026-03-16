Тренер NEO покинул состав FaZe Clan по Counter-Strike 2
Филип NEO Кубски покинул пост тренера в составе FaZe Clan по Counter-Strike 2. Слух Владислава Gromov Громова подтвердился.
Филип, спасибо тебе за почти три года упорной работы, преданности делу и незабываемых воспоминаний. Ты навсегда останешься частью нашей семьи FaZe и легендой в мире CS. Всего наилучшего в будущем!
Кубски присоединился к команде в конце 2023 года. За всё это время состав занял первые места на IEM Masters Sydney 2023, CS Asia Championships 2023, IEM Masters Chengdu 2024 и вторые места на PGL Major Copenhagen 2024, Perfect World Shanghai Major 2024 и StarLadder Budapest Major 2025.
Место Кубски временно займёт аналитик Доминик GruBy Свидерски на время проведения BLAST Open Spring 2026.
Состав FaZe Clan по CS 2:
- Финн karrigan Андерсен;
- Якоб jcobbb Петрушевский;
- Давид frozen Чернянский;
- Рассел Twistzz Ван Далкен;
- Хельвийс broky Сауканц.
