NVIDIA представила DLSS 5 с реалистичными ИИ-лицами

Компания NVIDIA анонсировала DLSS 5 — новую версию собственной технологии масштабирования изображения. Её главной особенностью стало внедрение ИИ-модели сглаживания лиц персонажей и волос, которая очень похожа на работу современных программ для генерации реалистичных изображений.

В NVIDIA уже показали сравнения с популярными играми, включая Resident Evil 9: Requiem, Hogwarts Legacy и Starfield. Среди самых заметных изменений — обновлённые модели лиц с эффектом «зловещей долины».

Релиз DLSS 5 состоится осенью 2026 года. Интерес к апскейлеру уже выразили популярные компании, которые назвали модель одной из самых продвинутых игровых технологий за последние годы.