Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Дебютный трейлер «Дюны 3» выйдет сегодня: первый постер

Комментарии

Warner Bros. и Legendary сегодня, 17 марта, выпустят дебютный трейлер «Дюны» — вместе с этим компании показали первый постер фильма, на котором изображён Пол Атрейдес.

«Дюна 3»

Фото: WB, Legendary

Подробности сюжета пока не раскрываются, однако ожидается, что картина продолжит историю из второй «Дюны». Режиссёром вновь выступает Дени Вильнёв, ранее заявлявший, что следующая часть станет экранизацией романа Фрэнка Герберта «Мессия Дюны» и завершит историю Пола.

Премьера фильма запланирована на декабрь 2026 года — одновременно с «Мстители: Судный день». Вероятно, больше деталей о проекте раскроют уже в дебютном трейлере, который должен выйти позже сегодня.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android